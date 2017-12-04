Söz 24. bölüm fragmanı ve özeti. Çolak, Tim'in sınırı geçmemesi için herşeyi yapıyor!

Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Nihat Altınkaya, Burak Sevinç, Görkem Sevindik ve Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, bu akşam ekrana 24. bölümü ile gelecek. Peki, Söz 24. bölümde neler olacak? İşte Söz 24. bölüm fragmanı ve özeti...

SÖZ 24. BÖLÜMDE; TİM'İN ZORLU YOLCULUĞU

Söz 24. bölümde;

Agâh’ı yakalamayı başaran Tim’in bir sonraki hedefi onu güvenli bir şekilde Türkiye’ye getirmektir. Sınır ötesinde, Ortadoğu’nun en tehlikeli bölgelerinden birinde olan Tim için zorlu bir yolculuk başlayacaktır.

Büyükelçi ve Çolak, Agâh’ı geri almanın planlarını yapmaktadır. Bölgedeki tüm adamlarını toplayan Çolak, Tim’in sınırı geçmesine izin vermemek için harekete geçer.

Kamptaki mültecilerde ortaya çıkan bazı belirtiler Bahar’ı ciddi bir tehdidin ortasında bırakırken Eylem ise verdiği kararların bedelini ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır.

Çolak ve adamları Tim’in sınırı geçmemesi için elinden geleni yapar. Onun bu hamlesini savuşturmak isteyen Yavuz ve Tim, Türk Büyükelçiliğine ulaşmaya çalışır. Fakat Çolak kolay vazgeçmeyecektir. Sınır ötesindeki bu Türk toprağı, korunması gereken bir kaledir artık.

SÖZ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Bataklıktaki köylüleri çıkarmak için canları pahasına mücadele eden Tim için tehlike henüz geçmiş değildir. Hiç beklemedikleri bir anda ölümün eşiğine geleceklerdir.

Tetikçi ile baş başa kalan Bahar ise ondan kurtulmanın bir yolunu aramaktadır. Yavuz’u da bu durumdan haberdar etmesi ile Tim ve Tetikçi karşı karşıya gelir. Yavuz ise Tetikçinin kendisi ile ilgili büyük bir sırrı sakladığından habersizdir.

Bir türlü haber alınamayan Hafız, herkesten habersiz, uzun bir yolculuğa çıkarken, Erdem’e gelen bir istihbarat ile Tim, sınır ötesindeki büyük bir operasyon için hazırlıklara başlar.

Büyük planın en önemli iki ismi Agâh ve Çolak sözde yeni devletin yol haritasını çıkarmak üzere yabancı güçlerle bir araya gelir. Yavuz önderliğindeki Tim toplantı yerini bulabilecek midir?

SÖZ OYUNCULARI

Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu (Tolga Sarıtaş)

Çolak (Serhat Kılıç)

Agah (Mehmet Özgür)

Bahar Kutlu (Aybüke Pusat)

Eylem Mercier (Meriç Aral)

Yarbay Erdem Kaçmaz (Nihat Altınkaya)

Üstçavuş Fethi Kulaksız (Burak Sevinç)

Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti)

Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ)

Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar)

Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak)

Aşık (Doğukan Polat)

Nil Günal (Güler Korkmaz)

Melissa Yıldırımer (Fatma Bozdağ)

İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz)

Büyük Bey (Cihan Ünal)

Söz

Söz 24. bölüm

Söz 24. bölüm fragmanı

Söz yeni bölüm fragmanı

Söz yeni bölüm

söz oyuncuları