Söz 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Nihat Altınkaya, Burak Sevinç, Görkem Sevindik ve Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, 23. bölümüyle izleyicisiyle buluşmuştu. Dizinin yayınlanan 23. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı. Peki Söz 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

SÖZ 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

On iki Özel Kuvvet Askeri'nin görevlendirilmesiyle başlayan zorlu terörle mücadele sürecini konu edinen Söz 23. bölümü ile izleyicisiyle buluşmuştu. Yayınlanan 23. bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanı için de bekleyişe geçti. İnternet üzerinde "Söz 24.bölüm fragmanı" aramasını yapan izleyiciler, merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor.

Söz 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

SÖZ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Bataklıktaki köylüleri çıkarmak için canları pahasına mücadele eden Tim için tehlike henüz geçmiş değildir. Hiç beklemedikleri bir anda ölümün eşiğine geleceklerdir.

Tetikçi ile baş başa kalan Bahar ise ondan kurtulmanın bir yolunu aramaktadır. Yavuz’u da bu durumdan haberdar etmesi ile Tim ve Tetikçi karşı karşıya gelir. Yavuz ise Tetikçinin kendisi ile ilgili büyük bir sırrı sakladığından habersizdir.

Bir türlü haber alınamayan Hafız, herkesten habersiz, uzun bir yolculuğa çıkarken, Erdem’e gelen bir istihbarat ile Tim, sınır ötesindeki büyük bir operasyon için hazırlıklara başlar.

Büyük planın en önemli iki ismi Agâh ve Çolak sözde yeni devletin yol haritasını çıkarmak üzere yabancı güçlerle bir araya gelir. Yavuz önderliğindeki Tim toplantı yerini bulabilecek midir?

SÖZ OYUNCULARI

Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu (Tolga Sarıtaş)

Çolak (Serhat Kılıç)

Agah (Mehmet Özgür)

Bahar Kutlu (Aybüke Pusat)

Eylem Mercier (Meriç Aral)

Yarbay Erdem Kaçmaz (Nihat Altınkaya)

Üstçavuş Fethi Kulaksız (Burak Sevinç)

Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti)

Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ)

Eren Vurem (Başçavuş Ateş Acar)

Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak)

Aşık (Doğukan Polat)

Nil Günal (Güler Korkmaz)

Melissa Yıldırımer (Fatma Bozdağ)

İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz)

Büyük Bey (Cihan Ünal)

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Söz 24. bölüm

Söz 24. bölüm fragmanı

Söz 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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