Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Nihat Altınkaya, Burak Sevinç, Görkem Sevindik ve Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, bu akşam ekrana 25. bölümü ile gelecek. Peki, Söz 25. bölümde neler olacak? İşte Söz 25. bölüm fragmanı ve özeti...
Söz 25. bölümde;
Bir tarafta Büyükelçiliği korumaya çalışan Tim diğer tarafta daha büyük bir tehlikenin ortaya çıktığından habersizdir. Büyükelçinin getirdiği kötü haber ülke ve müttefiklerimiz için ciddi bir tehdidin sinyallerini vermektedir.
Karabatak’ın ulaştırdığı istihbarat ile birlikte yola çıkan Tim, beklemediği bir yerde bulur kendini. Operasyonu tamamlamak için içlerinden biri kendini feda etmek zorundadır. Hepsi tereddüt etmeden kendini öne atsa da sadece biri bu zorlu görevi üstlenecektir.
Yavuz, annesinin ölümüyle ilgili öğrendiklerinin ardından büyük bir yıkıma uğrayacaktır. Bu sırla ilgili bir cevap bulmak için Olcay ve Agâh’ın yanına gittiğinde ise büyük bir kriz onu beklemektedir.
Agâh’ı yakalamayı başaran Tim’in bir sonraki hedefi onu güvenli bir şekilde Türkiye’ye getirmektir. Sınır ötesinde, Ortadoğu’nun en tehlikeli bölgelerinden birinde olan Tim için zorlu bir yolculuk başlayacaktır.
Büyükelçi ve Çolak, Agâh’ı geri almanın planlarını yapmaktadır. Bölgedeki tüm adamlarını toplayan Çolak, Tim’in sınırı geçmesine izin vermemek için harekete geçer.
Kamptaki mültecilerde ortaya çıkan bazı belirtiler Bahar’ı ciddi bir tehdidin ortasında bırakırken Eylem ise verdiği kararların bedelini ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır.
Çolak ve adamları Tim’in sınırı geçmemesi için elinden geleni yapar. Onun bu hamlesini savuşturmak isteyen Yavuz ve Tim, Türk Büyükelçiliğine ulaşmaya çalışır. Fakat Çolak kolay vazgeçmeyecektir. Sınır ötesindeki bu Türk toprağı, korunması gereken bir kaledir artık.
Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu (Tolga Sarıtaş)
Çolak (Serhat Kılıç)
Agah (Mehmet Özgür)
Bahar Kutlu (Aybüke Pusat)
Eylem Mercier (Meriç Aral)
Yarbay Erdem Kaçmaz (Nihat Altınkaya)
Üstçavuş Fethi Kulaksız (Burak Sevinç)
Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti)
Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ)
Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar)
Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak)
Aşık (Doğukan Polat)
Nil Günal (Güler Korkmaz)
Melissa Yıldırımer (Fatma Bozdağ)
İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz)
Büyük Bey (Cihan Ünal)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.