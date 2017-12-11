Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Nihat Altınkaya, Burak Sevinç, Görkem Sevindik ve Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, bu akşam ekrana 25. bölümü ile gelecek. Peki, Söz 25. bölümde neler olacak? İşte Söz 25. bölüm fragmanı ve özeti...

SÖZ 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Söz 25. bölümde;

Bir tarafta Büyükelçiliği korumaya çalışan Tim diğer tarafta daha büyük bir tehlikenin ortaya çıktığından habersizdir. Büyükelçinin getirdiği kötü haber ülke ve müttefiklerimiz için ciddi bir tehdidin sinyallerini vermektedir.





Karabatak’ın ulaştırdığı istihbarat ile birlikte yola çıkan Tim, beklemediği bir yerde bulur kendini. Operasyonu tamamlamak için içlerinden biri kendini feda etmek zorundadır. Hepsi tereddüt etmeden kendini öne atsa da sadece biri bu zorlu görevi üstlenecektir.





Yavuz, annesinin ölümüyle ilgili öğrendiklerinin ardından büyük bir yıkıma uğrayacaktır. Bu sırla ilgili bir cevap bulmak için Olcay ve Agâh’ın yanına gittiğinde ise büyük bir kriz onu beklemektedir.

SÖZ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Agâh’ı yakalamayı başaran Tim’in bir sonraki hedefi onu güvenli bir şekilde Türkiye’ye getirmektir. Sınır ötesinde, Ortadoğu’nun en tehlikeli bölgelerinden birinde olan Tim için zorlu bir yolculuk başlayacaktır.

Büyükelçi ve Çolak, Agâh’ı geri almanın planlarını yapmaktadır. Bölgedeki tüm adamlarını toplayan Çolak, Tim’in sınırı geçmesine izin vermemek için harekete geçer.

Kamptaki mültecilerde ortaya çıkan bazı belirtiler Bahar’ı ciddi bir tehdidin ortasında bırakırken Eylem ise verdiği kararların bedelini ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır.

Çolak ve adamları Tim’in sınırı geçmemesi için elinden geleni yapar. Onun bu hamlesini savuşturmak isteyen Yavuz ve Tim, Türk Büyükelçiliğine ulaşmaya çalışır. Fakat Çolak kolay vazgeçmeyecektir. Sınır ötesindeki bu Türk toprağı, korunması gereken bir kaledir artık.

SÖZ OYUNCULARI

Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu (Tolga Sarıtaş)

Çolak (Serhat Kılıç)

Agah (Mehmet Özgür)

Bahar Kutlu (Aybüke Pusat)

Eylem Mercier (Meriç Aral)

Yarbay Erdem Kaçmaz (Nihat Altınkaya)

Üstçavuş Fethi Kulaksız (Burak Sevinç)

Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti)

Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ)

Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar)

Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak)

Aşık (Doğukan Polat)

Nil Günal (Güler Korkmaz)

Melissa Yıldırımer (Fatma Bozdağ)

İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz)

Büyük Bey (Cihan Ünal)

Söz

Söz 25. bölüm

Söz 25. bölüm fragmanı

söz oyuncuları