Söz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkan Söz dizisinin bu bölümünde Yavuz Komutan annesinin ölümü ile gerçekleri öğrenerek yıkıma uğruyor. Tim bir yandan Büyükelçiliği korumaya çalışırken diğer yandan daha büyük bir tehlikeyle karşılaşıyor. Peki, Söz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 25. son bölümde neler yaşandı? İşte Söz 26. bölüm fragmanı hakkında merak edilenler ve 25. son bölüm hakkında merak edilenler...
SÖZ 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Bihat Altınkaya, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat, Nil Günal ve İlayda Ildır'ın yer aldığı Söz dizisi 25. bölümü ile dün akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünü izleyen seyirciler 'Söz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunu sormaya başladı. Fakat Söz'ün 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Söz'ün Söz 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.
SÖZ 25. SON BÖLÜM SANSÜRSÜZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SÖZ 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Bir tarafta Büyükelçiliği korumaya çalışan Tim diğer tarafta daha büyük bir tehlikenin ortaya çıktığından habersizdir. Büyükelçinin getirdiği kötü haber ülke ve müttefiklerimiz için ciddi bir tehdidin sinyallerini vermektedir.
Karabatak’ın ulaştırdığı istihbarat ile birlikte yola çıkan Tim, beklemediği bir yerde bulur kendini. Operasyonu tamamlamak için içlerinden biri kendini feda etmek zorundadır. Hepsi tereddüt etmeden kendini öne atsa da sadece biri bu zorlu görevi üstlenecektir.
Yavuz, annesinin ölümüyle ilgili öğrendiklerinin ardından büyük bir yıkıma uğrayacaktır. Bu sırla ilgili bir cevap bulmak için Olcay ve Agâh’ın yanına gittiğinde ise büyük bir kriz onu beklemektedir.
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