Söz 27. bölümü ile ekranlara geldi. Kıdemli Üsteğmen Yavuz'un operasyon sonunda gerçeklerle yüzleştiği heyecanlı son bölümün ardından izleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını araştırmaya başladı. Peki, Söz 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz 28. bölüm fragmanı hakkında merak edilenler ve 27. son bölüm özeti...

SÖZ 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Meriç Aral ve Nihat Altınkaya'nın paylaştığı Söz 27. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin heyecanlı son bölümünün ardından izleyiciler 'Söz 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı' sorusuna yanıt aramaya başladı. Fakat Söz'ün 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içerisinden izleyebilirsiniz.

SÖZ 27. BÖLÜM ÖZETİ

F16’ların hedefinde Hatice’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır.

Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Çolak ise topladığı yüzlerce adamıyla sınırı geçmek için hazırlık yapmaktadır.

Yücel Ertürk’ü kurtarmak için yola çıkan Yavuz ve Tim, Çolak’ın yarattığı tehdidi önlemek için zamana karşı mücadele verecektir. Yavuz ise operasyonunun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşecektir.

söz son bölüm

söz 28. bölüm fragmanı

Söz 27. bölüm

söz 27. son bölüm

Söz yeni bölüm fragmanı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER