Söz 28. bölüm ne zaman? Yılbaşı dolayısıyla bugün yeni bölümü yayınlanmayacak olan Söz'ün 28. bölümü heyecanla bekleniyor. Son bölümde Yavuz ile Agah yüzleşti ve Agah Yavuz'a kendisinin onun babası olduğunu söyledi. Daha sonra Yavuz'u bıçaklayarak uzaklaştı. Yeni bölüm fragmanında Yavuz görevden alınacak. Peki, Söz 28. yeni bölüm ne zaman? İşte Söz 28. bölüm fragmanı...

SÖZ 28. BÖLÜM NE ZAMAN? YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Söz'ün 28. yeni bölümü 8 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelecek. Agah'ın babası olduğunu öğrenen Yavuz Komutan büyük hüsrana uğruyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Yavuz'a şok üstüne şok geliyor. Ankara'dan gelen yazıyla Yavuz Komutan'ın ikinci emire kadar görev almaması isteniyor.

Söz 28. bölüm fragmanı;

SÖZ 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

F16’ların hedefinde Hatice’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır.



Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Çolak ise topladığı yüzlerce adamıyla sınırı geçmek için hazırlık yapmaktadır.



Yücel Ertürk’ü kurtarmak için yola çıkan Yavuz ve Tim, Çolak’ın yarattığı tehdidi önlemek için zamana karşı mücadele verecektir. Yavuz ise operasyonunun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşecektir.

Söz 28. bölüm

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