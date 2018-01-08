Söz yeni bölümü izleyici tarafından merakla bekleniyor. Star TV'de yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Aybüye Pusat, Nihat Altınkaya ve Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisinin yeni bölümü geçen hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanmamıştı. Dizinin takipçileri, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Söz 28. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Söz 28. bölümde neler olacak? İşte Söz 28. bölüm fragmanları ve yeni bölümde dair tüm detaylar...

SÖZ 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz dizisinin 28. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Söz 28. bölümde: Agah’ın babası olduğunu öğrenen Yavuz yaşadığı şoku atlatamadan, bu gerçeğin onu görevinden uzaklaştırılmasına sebep olduğunu öğrenir. Yavuz artık ancak şehit olduğunda üzerinden çıkaracağını düşündüğü üniformasından uzak kalmıştır.

Hava operasyonuyla büyük bir bozguna uğrayan Çolak, Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle uzun menzilli füzeleri eline geçirmek üzeredir.

Yavuz ve Bahar, Agah’la ilgili sırları ortaya çıkarmak için İstanbul’a geldiklerinde, Yabancı Büyükelçi’nin takibinden kurtulmak için hayati bir mücadeleye gireceklerdir. Tim ise Çolak’ın yarattığı tehdidi yok etmek için bir arkadaşlarını feda etmek zorunda kalacaktır.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

F16’ların hedefinde Hatice’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır.



Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Çolak ise topladığı yüzlerce adamıyla sınırı geçmek için hazırlık yapmaktadır.

Yücel Ertürk’ü kurtarmak için yola çıkan Yavuz ve Tim, Çolak’ın yarattığı tehdidi önlemek için zamana karşı mücadele verecektir. Yavuz ise operasyonunun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşecektir.

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