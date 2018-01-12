Söz 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamı 20. yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak olan Söz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Yarbay Erdem'in "O füzeler her şeyde önemli, binlerce insanın hayatını dehdit edebilir. Hiçbirimizin hayatı vatanımızdan, milletimizden, bayrağımızdan önemli değil. Ali Haydarla füzeler arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsanız, ne yapacağınızı iyi biliyorsunuz" dediği tanıtım izleticide 'Hafız ölecek mi?' sorusuna yöneltti. Peki, Söz Hafız ölecek mi? Söz 29. bölüm fragmanı ve özeti...

SÖZ 29. BÖLÜM FRAGMANI: HAFIZ ÖLECEK Mİ?

Söz'ün 29. yeni bölümü 15 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek.

İşte Söz 29. bölüm fragmanı;

Yavuz, İstanbul’da yaşadığı saldırının ardından hakkında yürütülen soruşturma sonucu daha büyük bir sarsıntı yaşayacaktır. Agah’ın babası olması sadece onun değil arkadaşlarının da hayatını etkileyecektir. Timin dağılıp dağılmaması Yavuz’un vereceği karara bağlıdır.

Hafız füzelerin yok edilmesi için hayatından vazgeçerken, Tim arkadaşlarını geride bırakmamak için bütün gücüyle savaşmaya devam eder.

Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle füzeleri alan Çolak, ele geçirdiği kodlar sayesinde füzeleri ateşlemeyi başarır. Füzelerden birisi Karabayır’ı vurmak için yola çıkmıştır bile...

Söz

Söz yeni bölüm fragmanı

Söz 29. bölüm fragmanı

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