Söz yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ekrana gelen 28. bölüm sonrasında yeni bölüm hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, internet üzerinde "Söz yeni bölüm fragmanı" ve "Söz 29. bölüm fragmanı" aramalarını arttırdı. Peki Söz 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.
SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Aybüke Pusat, Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik ve Mustafa Yıldıran gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, bu akşam ekrana gelen 28. bölümüyle izleyicisinin beğenisini kazandı.
Yayınlanan bölüm sonrasında ise izleyiciler bir sonraki hafta yayınlanacak olan 29. bölüm hakkında ipuçlarını edinmek için Söz yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı.
Söz 29. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan 29. bölüm fragmanında, yeni bölüm hakkında izleyicilere ipuçları verilecek.
SÖZ 28. BÖLÜM
Agah’ın babası olduğunu öğrenen Yavuz yaşadığı şoku atlatamadan, bu gerçeğin onu görevinden uzaklaştırılmasına sebep olduğunu öğrenir. Yavuz artık ancak şehit olduğunda üzerinden çıkaracağını düşündüğü üniformasından uzak kalmıştır.
Hava operasyonuyla büyük bir bozguna uğrayan Çolak, Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle uzun menzilli füzeleri eline geçirmek üzeredir.
Yavuz ve Bahar, Agah’la ilgili sırları ortaya çıkarmak için İstanbul’a geldiklerinde, Yabancı Büyükelçi’nin takibinden kurtulmak için hayati bir mücadeleye gireceklerdir. Tim ise Çolak’ın yarattığı tehdidi yok etmek için bir arkadaşlarını feda etmek zorunda kalacaktır.
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