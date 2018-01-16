Söz 30. yeni bölüm fragmanı dizinin 29. son bölümü biter bitmez yayınlandı. Söz son bölümünde yine heyecan doruklardaydı. Yavuz, Tim'i korumak için zor karraı verdi. Söz yeni bölümde Üsteğmen Yavuz esir düşüyor. İşte Söz yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

SÖZ 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 29. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yavuz, Tim’i korumak için kararını veriyor...

Yavuz, İstanbul’da yaşadığı saldırının ardından hakkında yürütülen soruşturma sonucu daha büyük bir sarsıntı yaşayacaktır. Agah’ın babası olması sadece onun değil arkadaşlarının da hayatını etkileyecektir. Timin dağılıp dağılmaması Yavuz’un vereceği karara bağlıdır.

Hafız füzelerin yok edilmesi için hayatından vazgeçerken, Tim arkadaşlarını geride bırakmamak için bütün gücüyle savaşmaya devam eder.

Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle füzeleri alan Çolak, ele geçirdiği kodlar sayesinde füzeleri ateşlemeyi başarır. Füzelerden birisi Karabayır’ı vurmak için yola çıkmıştır bile…

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