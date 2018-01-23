Söz dün akşam ekranlara gelen son bölümüyle izleyiciye heyecanlı anlar yaşattı. Dün akşamki bölümde Yavuz, tutulduğu hapishanede ölümle burun buruna geldi. Ancak Yavuz onu öldürmek isteyenlerin üstesinden birer birer geldi ve Yavuz hapishaneden kurtarıldı. Söz'ün son bölümü yayınlanır yayınlanmaz yeni bölümden de ilk tanıtım yayınlandı. İşte Söz yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SÖZ 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz yeni bölüm fragmanında Yavuz babasıyla yüzleşiyor. Büyük bir şok yaşayan Yavuz'un karşısına çıkan babasına ilk sorusunun ise "Ya annem " olması dikkat çekiyor. Babası ise Yavuz'a her şeyi anlatacağını söylüyor.

SÖZ 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz, tutulduğu hapishanede ölümle burun buruna...

Karabayır’ı vurmak üzere havada olan füzeyi durdurmanın tek yolu Agah’taki kodlardır. Agah’ın ise kodları karşılıksız vermeye niyeti yoktur. Bu pazarlık sonunda Agah’ı öldüren Yavuz bambaşka bir yola sürüklenecektir.

Füze tehlikesini bertaraf eden Tim Yavuz’un Agah’ı öldürdüğü için tutuklandığını öğrenince komutanlarını arkada bırakmamak için Erdem önderliğinde amansız bir mücadeleye girişecektir. Yavuz ise tutulduğu hapishanede ölümle burun burunadır.

Tim tarafından darbe üstüne darbe yiyen Çolak kendine maddi kaynak sağlamak ve sözde masumiyetini kanıtlamak için Yabancı Büyükelçiyle birlikte yeni planlar yapar. Bu plan Tim’in Çolak’la ve beraberindeki terörle olan mücadelesini başka bir boyuta sürükleyecektir. Çolak giderek köşeye sıkışmaya başlamıştır.

Karabayır’a dönen Yavuz artık asker değildir. Agah’ın ölümü ve Yavuz’un tek başına giriştiği bu eylem askerliğinin de sonu olur. Ama bu durum, Yavuz için yeni bir başlangıç olacaktır…

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