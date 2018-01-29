Söz 31. yeni bölüm fragmanında büyük bir gerçek ortaya çıkıyor. Yavuz, Agah'ın babası olduğunu öğreniyor. Baba - oğul büyük yüzleşmeyi yaparken, çok büyük bir tehlikeye giriyorlar. İşte izleyicilerin merakla beklediği Söz yeni bölüm fragmanı ve özeti.

SÖZ 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yavuz, Agah’la buluştuğu an, büyük bir tehlikenin içinde kalırlar.

Yavuz öğrendiği gerçekle yüzleşirken, babası Hamit Karasu (Agah) onun göreve geri dönmesi için engelleri ortadan kaldırmıştır. Yavuz tekrar kutsal üniformasına kavuşurken Hafız, Şükran tarafından hain bir tuzağın içine çekilmek üzeredir.

Tim, Hafız’ın zor durumda olduğu haberini alır almaz harekete geçer. Ama teröristler çoktan hamlesini yapmış ve Hafız’ın etrafını çevirmiştir.

Çolak’ın röportaj hamlesi tüm dünya kamuoyunda büyük bir infiale neden olmuştur. Arkasına rüzgârı aldığını sanan Çolak hain planını devreye sokar.

Çaylak ve Su’nun nişan töreninde aniden gelen bir haber üzerine Tim, Çolak’ın planını bertaraf etmek için harekete geçer. Yavuz ise Agah’la buluştuğu an, Baba-Oğul büyük bir tehlikenin içinde kalırlar.

SÖZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz, tutulduğu hapishanede ölümle burun buruna...

Karabayır’ı vurmak üzere havada olan füzeyi durdurmanın tek yolu Agah’taki kodlardır. Agah’ın ise kodları karşılıksız vermeye niyeti yoktur. Bu pazarlık sonunda Agah’ı öldüren Yavuz bambaşka bir yola sürüklenecektir.

Füze tehlikesini bertaraf eden Tim Yavuz’un Agah’ı öldürdüğü için tutuklandığını öğrenince komutanlarını arkada bırakmamak için Erdem önderliğinde amansız bir mücadeleye girişecektir. Yavuz ise tutulduğu hapishanede ölümle burun burunadır.

Tim tarafından darbe üstüne darbe yiyen Çolak kendine maddi kaynak sağlamak ve sözde masumiyetini kanıtlamak için Yabancı Büyükelçiyle birlikte yeni planlar yapar. Bu plan Tim’in Çolak’la ve beraberindeki terörle olan mücadelesini başka bir boyuta sürükleyecektir. Çolak giderek köşeye sıkışmaya başlamıştır.

Karabayır’a dönen Yavuz artık asker değildir. Agah’ın ölümü ve Yavuz’un tek başına giriştiği bu eylem askerliğinin de sonu olur. Ama bu durum, Yavuz için yeni bir başlangıç olacaktır…

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