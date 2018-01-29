Söz yeni bölüm fragmanı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Ekrana gelen 31. bölüm sonrasında yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, internette "Söz 32. yeni bölüm fragmanı" aramasını yapıyor. Peki Söz 32. yeni bölümde neler yaşanacak? Söz 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

SÖZ 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Nihat Altınkaya, Burak Sevinç, Görkem Sevindik ve Eren Vurdem gibi isimlerin yer aldığı Söz'ün yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyişi başladı.

Yayınlanan 31. bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanını beklemeye başlayan izleyiciler, "Söz 32. bölüm fragmanı" ve "Söz yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapıyor.

Söz 32. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan 32. bölüm fragmanıyla birlikte önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

SÖZ 31. BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz öğrendiği gerçekle yüzleşirken, babası Hamit Karasu (Agah) onun göreve geri dönmesi için engelleri ortadan kaldırmıştır. Yavuz tekrar kutsal üniformasına kavuşurken Hafız, Şükran tarafından hain bir tuzağın içine çekilmek üzeredir.

Tim, Hafız’ın zor durumda olduğu haberini alır almaz harekete geçer. Ama teröristler çoktan hamlesini yapmış ve Hafız’ın etrafını çevirmiştir.

Çolak’ın röportaj hamlesi tüm dünya kamuoyunda büyük bir infiale neden olmuştur. Arkasına rüzgârı aldığını sanan Çolak hain planını devreye sokar.

Çaylak ve Su’nun nişan töreninde aniden gelen bir haber üzerine Tim, Çolak’ın planını bertaraf etmek için harekete geçer. Yavuz ise Agah’la buluştuğu an, Baba-Oğul büyük bir tehlikenin içinde kalırlar.

SÖZ OYUNCULARI

Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu (Tolga Sarıtaş)

Çolak (Serhat Kılıç)

Agah (Mehmet Özgür)

Bahar Kutlu (Aybüke Pusat)

Eylem Mercier (Meriç Aral)

Yarbay Erdem Kaçmaz (Nihat Altınkaya)

Üstçavuş Fethi Kulaksız (Burak Sevinç)

Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti)

Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ)

Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar)

Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak)

Aşık (Doğukan Polat)

Güler Korkmaz (Nil Günal)

Nazlı Korkmaz (İlayda Ildır)

Ceren (Burcu Binici)

Söz

Söz 32. bölüm fragmanı

Söz yeni bölüm fragmanı

Söz 31. bölüm özeti

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