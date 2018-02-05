Söz, Star Tv'de yayınlanan ve yapımcılığını TIMS&B'nin üstlendiği senaryosunu Ethem Özışık'ın yazdığı, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, başrollerini Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik, Eren Vurdem, Nil Günal ve İlayda Ildır gibi isimlerin paylaştığı Söz 32. yeni bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Peki, Söz 32. yeni bölümde neler olacak? İşte, Söz 32. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

SÖZ 32. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çolak’ın adamları tarafından etrafı çevrilen Yavuz ve Agah tehlikeli bir plana girişirler. Agah’ın yıllardır kurduğu planın boşa düşmemesi için Yavuz hayatını ortaya koyacaktır. Canlı yayını engelleyen Tim, Çolak’ın yardımcısını ele geçirmiştir. Yardımcısını geri almak isteyen Çolak, büyükelçinin bütün itirazlarına rağmen, Yavuz’la yardımcısını takas etmeye karar verir. Fakat bu takas sandığı gibi kolay gerçekleşmeyecektir.



Bu arada terörün finans kaynaklarını kesmek isteyen Tim, Eylem’den gelen istihbaratı değerlendirmeye alır ve Karabayır Emniyet Müdürlüğü’yle ortak düzenlenen bir operasyonla büyük bir uyuşturucu sevkiyatını önlemeye çalışır. Ancak uyuşturucu sevkiyatları engellenen terör örgütü, Karabayır Emniyet Müdürü Kenan Kara ve Erdem Yarbay’a hain bir saldırı hazırlığı içindedir.

SÖZ 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz öğrendiği gerçekle yüzleşirken, babası Hamit Karasu (Agah) onun göreve geri dönmesi için engelleri ortadan kaldırmıştır. Yavuz tekrar kutsal üniformasına kavuşurken Hafız, Şükran tarafından hain bir tuzağın içine çekilmek üzeredir. Tim, Hafız’ın zor durumda olduğu haberini alır almaz harekete geçer. Ama teröristler çoktan hamlesini yapmış ve Hafız’ın etrafını çevirmiştir.

Çolak’ın röportaj hamlesi tüm dünya kamuoyunda büyük bir infiale neden olmuştur. Arkasına rüzgârı aldığını sanan Çolak hain planını devreye sokar. Çaylak ve Su’nun nişan töreninde aniden gelen bir haber üzerine Tim, Çolak’ın planını bertaraf etmek için harekete geçer. Yavuz ise Agah’la buluştuğu an, Baba-Oğul büyük bir tehlikenin içinde kalırlar.

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