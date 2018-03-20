Söz dizisinde dün akşam heyecan doruktaydı. Başrollerini Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Nihat Altınkaya, Çağan Atakan Arslan ve Meriç Aral'ın paylaştıkları dizi Söz'de aksiyon hiç bitmedi. İşte Söz'de yaşanan kısa özetler.

SÖZ 38. SON BÖLÜM

Selim’in tünelden yapacağı saldırıyı önlemek için var gücüyle uğraşan Yavuz önderliğindeki Tim, destek için gelen teröristlerin oteldeki sivilleri rehin almasıyla yeni bir krizin ortasına düştü.

Tim, Mehmetçikleri zamanında bilgilendirmiş ama otelde büyük bir saldırının ortasında kaldılar. erman’ın yönettiği teröristler ise Karabayır’da büyük bir kanlı saldırı düzenledi. Hafız önderliğindeki Tim bu saldırının daha da büyümesini önlerken yaşanan dehşetle acı bir şekilde yüzleşti

Agah, Çolak’ın sorgusundan aldığı istihbaratla sınır dışında bir ziyarete gitti.

Öğrendiği şeyler sonucunda aslında Derman’ın çok daha kapsamlı, dehşeti çok daha büyük bir planı gerçekleştirmenin eşiğinde olduğunu anladı.

Nazlı aklında yer eden kötü anılardan kurtulmak için intiharı denemiş ama ölümden döndü. Fakat artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bahar ve Güler ona destek olmak için her zaman yanında olsalar da onu takip etmekten sıkılmayan başka bir kötülük daha vardır: Derman

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