Söz 38. yeni bölüm fragmanı dizinin tutkunları tarafından merakla bekleniyordu. Söz'de Yavuz ile Bahar'ı çok zor bir dönemeç bekliyor. Bahar öğrendiği gerçekten sonra Yavuz'a boşanmak istediğini söyledi. Bu zorlu yoldan Yavuz ile Bahar birlikte çıkabilecekler mi? İşte Söz'ün yeni bölüm fragmanı ve Söz son bölüm özeti.

SÖZ 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Babasının bir terörist olduğunu ve Yavuz'un onu öldürdüğünü öğrenen Bahar büyük bir yıkımın ortasında... Bu enkazdan Bahar ve Yavuz nasıl çıkacak?

SÖZ 37. SON BÖLÜM ÖZETİ

Avcı ile Eylem, hayatlarının en büyük acısı ile karşı karşıya...

Avcı ve Eylem düştükleri pusuyla baş etmeye çalışsalar da Selim’in kurduğu tuzak ikisini de dönülmez bir yola sokacaktır. Eylem’in yaptıklarını gururuna yediremeyen Selim, onlara hayatlarındaki en büyük acıyı yaşatmak için yemin etmiş bir şekilde karşılarındadır.

Nazlı yaşadığı krizle hiç yapılmayacak bir şey yapar ve bunun bedelini çok ağır ödemek zorunda kalır. Nazlı’nın hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

Yavuz’dan, hain babasıyla ilgili gerçeği öğrenen Bahar’ın artık Yavuz’la arasındaki bağlar kopmak üzeredir. Gerçekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için uğraştıkça ilişkileri iyice karmaşık bir hal alır.

Büyükelçinin ölümünden sonra Derman ve Selim yeni görevlendirmeleriyle harekete geçerler. Hem ülke sınırları içinde hem de sınır dışındaki birliklerimize yönelik yeni eylemler planlamaktadırlar. Tim bu saldırılıları önlemek için hayati bir görev alır. Zamanla yarışan Tim, Derman ve Selim’in başarılı olmalarını engellemek için var güçleriyle savaşırlar.

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