Ekranların aksiyon dizisi Söz'de bu hafta Yavuz ve Bahar'ın ilişkisi izleyenleri telaşlandırdı. Yavuz, Bahar'ı ikna etmek için elinden geleni yaptı ama nafile. Söz dizisinin 40. yeni bölüm öncesi ön tanıtım yayınlandı.

SÖZ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

İşte Söz'ün 30. yeni bölüm ön tanıtımı;

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hafız komutasındaki Tim, Yavuz’un uyarısıyla cenaze törenine düzenlenen saldırıyı önlemeye çabalarken, Agah’ın sigorta şirketinden aldığı bilgi tüm gerçekleri su yüzüne çıkardı.

Derman, Medusa planını bir adım daha öteye taşıyacak bilgiye sahiptir artık. Bu bilgi aynı zamanda birçok masumu canından edecek bir saldırının fitilini ateşledi. Müfit’i kaçırarak üzerine çalıştığı projeyi bir silaha dönüştürmeyi başaran Derman artık binlerce can alacak bir güce sahip olmanın eşiğindeydi. Yavuz komutasındaki Tim, Derman’ın yapacağı saldırıyı önlemek için görevlendirildi.

Yavuz’un tüm çabalarına rağmen Bahar kararından dönmemekte ısrarcıydı. Bahar’ın yapmak üzere olduğu hamle, Yavuz ve Bahar’ın ilişkisini geri dönülmez bir yola soktu.

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