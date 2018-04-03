Söz 40. yeni bölümüyle Star TV'de ekranlara geldi. Derman'ın şehitliğimize saldırısını engellemek isteyen Hafız bayrağımız uğruna şehit oluyor. Göklerden bağrağımızı indirmeye çalışan teröristlerin ateş alınta kalarak şehit olan Hafız'ın şehit haberi herkesi derinden etkiliyor. Söz'ün son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için de bekleyşi başladı. Peki Söz 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz 40. bölüm özeti ve detaylar...

SÖZ 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi, 40. bölümüyle ekrana geldi. Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Burak Sevinç ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisinin yeni bölüm fragmanı için nefesler tutuldu.

Söz 41. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere ipuçları verilecek.

SÖZ 40. SON BÖLÜM ÖZETİ

Biyolojik silahın patlamasıyla tam bir dehşetin ortasında kalan Tim, çaresiz ve öfkelidir. Fakat daha büyük bir tehlike Selim’in ele geçirdiği silahtır. Tim bu silahı Selim’den almak ve ölen masumların intikamı için nefeslerin tutulduğu zorlu bir operasyona çıkacaktır.

Derman bir yandan Medusa planı için çalışırken diğer yandan ateşeden Dalgakıran harekâtını durdurmak için bir eylem emri alır. Derman, kutsal şehitliğimize saldıracaktır! Ama Tim buna izin vermemek için canını bile vermeye hazırdır. Öyle de olacaktır. Tim üyesi Hafız, şehitlik saldırısında bayrağımızı göklerden indirmek isteyen teröristlerin ateşi altında kalacak ve bayrağımız uğruna şehit olacaktır.

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