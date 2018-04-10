Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken askeri yapımlardan olan Söz dizisi, 41. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan son bölüm sonrasında izleyiciler yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Peki Söz 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı? İşte Söz 41. son bölüm özeti ve detaylar...

SÖZ 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen Söz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden ulaşabilirsiniz. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte akıldaki bazı soru işaretleri giderilecek ve yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

SÖZ 41. SON BÖLÜM ÖZETİ

Taburda yapılan törenden sonra Ali Haydar’ın ölmeden önce yaptığı sürprizi fark eden Tim gözyaşlarına boğulur. Ama arkadaşlarının hatırası artık bir an olsun silinmeyecektir.

Ali Haydar’ı sonsuz yolculuğuna uğurlayan Tim’in artık tek bir gayesi vardır; Ali Haydar’ın kanını yerde bırakmayıp, katillerinden hesap sormak… Karabatak gizli bir görevle katillerin yerini tespit etmek için çok riskli bir göreve çıkarken Karabayır’da her şeye rağmen hayat devam etmektedir.

Sınır ötesinde güvenliği sağlanan bölgelerdeki sivil halka yardım göndermek isteyen Türk Kızılayı’yla birlikte Bahar, Güler, Su ve Nazlı’da yola çıkar. Bu durumdan haberdar olan ataşe, Derman’ı konvoyu durdurması için görevlendirir. Derman hain bir planla konvoya saldırır ve herkesin hayatı tehlike altındadır.

Konvoy yola çıktığı sırada Hafız’ın katillerinin peşinde olan Yavuz ve Tim saldırı haberini aldığında her şey için çok geçtir.

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