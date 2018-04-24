Söz 43. bölümüyle Star TV'de izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Yavuz ve Bahar, Tim kelene kadar yalnız başlarına mücadele etti. Öte yandan Çaylak ve Su evlilik yolunda ilk adımı attı. Söz'ün son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. İşte Söz 44. bölüm ilk sahne ve 43. son bölüm özeti...

SÖZ 44. BÖLÜM İLK SAHNE

SÖZ 43. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaralı halde teröristlerin hedefinde olan Yavuz, Bahar’ın da yardımıyla tehlikeyi savuşturmayı başarır. Ama teröristlerin takibinden kurtulmak için sığındıkları ormanda yollarını kaybederler. Yavuz ve Bahar, Tim gelene kadar yalnız başlarına gece boyunca mücadeleye devam edeceklerdir. Bu mücadele birbirlerine olan sevgilerini tekrar hatırlamak için de bir fırsat doğuracaktır.

Kimliği deşifre olan Derman, Ataşe’yle kafa kafaya verip Medusa planını hızlandırma kararı alırlar. Tim’in bu planı önlemek için elindeki tek fırsat Ebu Zübeyir’e ulaşmaktır. Medusa planının şifrelerini para karşılığı satmayı kabul eden Ebu Zübeyir, Karabatak ve Eylem’in takibindedir. Ama Ataşe de yıllardır peşinde olduğu Ebu Zübeyir’e ulaşacak ve bilgi satmasını önlemek için her yolu deneyecektir.

Eylem verdiği kararla Avcı’yla olan bağını koparmak üzereyken, evlilik yolunda ilk adımı atan Çaylak ve Su’ya Tim’in güzel bir sürprizi vardır. Nazlı ise Güler’in rahatsızlığı sonucu alacağı haberle hayatının şokunu yaşayacaktır.

Ebu Zübeyir’den aldığı bilgiyle harekete geçen Tim büyük bir katliamı önlemek için İstanbul’a doğru yola çıkar.

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