Söz 46. yeni bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Bu akşam yayınlanan ve nefes kesen 45. bölüm sonrasında izleyiciler yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçti. Peki Söz 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 45. son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

SÖZ 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Meriç Aral ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, 45. bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin sona eren bölümü sonrasında 46. yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı. Ancak Söz 46. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden takip edebilirsiniz.

SÖZ 45. SON BÖLÜM ÖZETİ

Derman’ın kaçma planı yüzünden sıkışıp kalan Yavuz, ölümüne de olsa savaşacaktır. Ama Erdem de canı pahasına Yavuz’u kurtarmaya kararlıdır.

Erdem’in belgeleri yerine ulaştırmasıyla Ataşe ve Derman’ın etekleri tutuşmaya başlamıştır. Medusa ve terörle olan bağlantıları ortaya çıkmak üzeredir. Yapacakları eylemleri hızlandırma kararı alırlar. Büyük bir terör eylemi için tetiğe basılmıştır. Hedefledikleri, tüm ülkede kaosa yol açacak büyüklükte bir eylemler zinciridir. Bu eylemlerin başrol ismi ise Derman’dır.

Agah, Ebu Zübeyir’den ilk adım olarak İstanbul’da yapılacak bir patlamanın bilgisini almıştır ama bunu ulaştırmak için hapishaneden sağ kurtarılması gerekmektedir. Ataşe ise Agah’ı öldürmek için hamlesini çoktan yapmıştır.

Yavuz ve Tim, Agah’ı kurtarmak için yola çıkar. Ama Ataşe’nin Tim’e hazırladığı sürpriz iki tarafı da elindeki tüm kozları oynamaya mecbur bırakacaktır.

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