Söz 47. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölüm sonrasında merak ediliyor. Dizinin bu bölümünde, Avcı’nın hayatı tehlikeye girdi. Yabancı devlet yetkililerinin dur emrine rağmen Ataşe’yi onların elinden alan Derman, büyük terör eylemi için Ataşe ile birlikte devam kararı aldı. Medusa Planı, artık sadece onların bildiği bir rota üzerinden yönetilmektedir. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gelecek bölüm merakla beklenmeye başladı. Peki, Söz 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz son bölüm özeti ve 47. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

SÖZ 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.

SÖZ 46. SON BÖLÜM ÖZETİ

Türkiye için büyük bir tehdit haline gelen Derman, son anda gelen bir emirle rotasını tutuklu olan Ataşe’ye çevirir.

Yabancı devlet yetkililerinin dur emrine rağmen Ataşe’yi onların elinden alan Derman, büyük terör eylemi için Ataşe ile birlikte devam kararı alacaktır. Medusa Planı, artık sadece onların bildiği bir rota üzerinden yönetilmektedir.

Medusa Planı’na dair bütün bilgilerin saklandığı gizli karargâhı ortaya çıkarmak için Eylem, Avcı ve Karabatak görevlendirilir. Gece bölgeye ulaşan Eylem, Avcı ve Karabatak’ı hain bir tuzak beklemektedir. Bu tuzak Avcı’yı ölümle burun buruna getirir.

Bahar’la birlikte tehlikelerle dolu sürpriz bir gece geçiren Yavuz, babası Agah’ın ondan istediklerini yerine getirmek için harekete geçer. Avcı’nın hayatının tehlikede olduğu haberi gelir gelmez, Yavuz yönetimindeki Tim yola çıkarak Eylem, Avcı ve Karabatak’ı düştükleri tehlikeli durumdan çıkarmak için büyük bir mücadeleye girişir.

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