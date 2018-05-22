Söz 47. son bölümüyle ekrana geldi. Söz'ün bu bölümünde Tim, Asmalar Operasyonu'nda sıkışıp kaldı ve Tim için zorlu mücadele başladı. Dizinin yayınlanan son bölümünün ardından gelecek bölüm merakla bekleniyor. Peki, Söz 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz 48. yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler ve 47. son bölüm özeti...

Söz 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Söz'ün yayınlanan 47. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

SÖZ 47. SON BÖLÜM ÖZETİ

Asmalar Operasyonu’nda sıkışıp kalan Tim için zorlu bir mücadele başlar. Bu mücadele hem yapılacak büyük terör eylemine dair delilleri bulmak, hem de Medusa’nın kalbini yerle bir ederek sağ salim eve dönmek içindir. Fakat Derman ve Ataşe, Asmalar’ı akla hayale gelmedik tuzaklarla donatmışlardır.

Bu tuzaklardan kurtulup Derman ve Ataşe’ye ulaşmak için Tim kimi zaman hayatlarını riske atsa da asla vazgeçmeyeceklerdir.

Derman büyük terör eylemi için hazırladığı bir gemiyi Türkiye sınırlarına yaklaşması için harekete geçirir. Geminin sınırlarımıza yaklaşması halinde büyük bir felaket ülkemizi beklemektedir. Tim artık zamanla yarışmaktadır.

Tim Asmalar’da canı pahasına mücadele ederken Bahar, Nazlı, Güler ve Su hiç beklemedikleri bir anda tehlikenin içine düşerler. Onlar için de geri sayım başlamıştır.

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