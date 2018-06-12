Söz dizisi de bu sene sezon finali yaparak seneye izleyicilerinin karşısına çıkacak dizilerin arasına karıştı. Dizi de Bahar gerçekten ölürken, Yavuz hapse girmemek için ölmüş gibi yaptı. Dizinin final sahnesinde Yavuz, yeni hayatına doğru yola çıktı. İşte Söz son bölümde yaşananlar.

SÖZ 50. SEZON FİNALİ ÖZETİ

Yavuz, hiç beklemediği bir anda Derman’ın karşısına çıkar

Yavuz, yaralanan Bahar’ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman’ın peşine düşmüştür.

Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar’ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve’nin ardından Bahar’ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz’u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman’ı bulmak.

Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz’un aldığı haber namlunun ucundaki Derman’la birlikte herkesi şok edecektir.

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