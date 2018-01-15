Söz, Star Tv'de yayınlanan ve yapımcılığını TIMS&B'nin üstlendiği senaryosunu Ethem Özışık'ın yazdığı, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, başrollerini Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik, Eren Vurdem, Nil Günal ve İlayda Ildır gibi isimlerin paylaştığı Söz 29. yeni bölümü ile izleyicisi ile buluşacak. Peki, Söz 29. yeni bölümde neler olacak? İşte, Söz 29. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

SÖZ 29. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yavuz, İstanbul’da yaşadığı saldırının ardından hakkında yürütülen soruşturma sonucu daha büyük bir sarsıntı yaşayacaktır. Agah’ın babası olması sadece onun değil arkadaşlarının da hayatını etkileyecektir. Timin dağılıp dağılmaması Yavuz’un vereceği karara bağlıdır.

Hafız füzelerin yok edilmesi için hayatından vazgeçerken, Tim arkadaşlarını geride bırakmamak için bütün gücüyle savaşmaya devam eder.

Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle füzeleri alan Çolak, ele geçirdiği kodlar sayesinde füzeleri ateşlemeyi başarır. Füzelerden birisi Karabayır’ı vurmak için yola çıkmıştır bile.

SÖZ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 28. SON BÖLÜM ÖZETİ

Agah’ın babası olduğunu öğrenen Yavuz yaşadığı şoku atlatamadan, bu gerçeğin onu görevinden uzaklaştırılmasına sebep olduğunu öğrenir. Yavuz artık ancak şehit olduğunda üzerinden çıkaracağını düşündüğü üniformasından uzak kalmıştır.



Hava operasyonuyla büyük bir bozguna uğrayan Çolak, Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle uzun menzilli füzeleri eline geçirmek üzeredir.

Yavuz ve Bahar, Agah’la ilgili sırları ortaya çıkarmak için İstanbul’a geldiklerinde, Yabancı Büyükelçi’nin takibinden kurtulmak için hayati bir mücadeleye gireceklerdir. Tim ise Çolak’ın yarattığı tehdidi yok etmek için bir arkadaşlarını feda etmek zorunda kalacaktır.

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Söz yeni bölüm

Söz yeni bölüm fragmanı

Söz 29. yeni bölüm fragmanı

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