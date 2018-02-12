Söz, Star Tv'de yayınlanan ve yapımcılığını TIMS&B'nin üstlendiği senaryosunu Ethem Özışık'ın yazdığı, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, başrollerini Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik, Eren Vurdem, Nil Günal ve İlayda Ildır gibi isimlerin paylaştığı Söz dizisi 33. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Tim'i ne gibi zorluklar bekliyor? İşte Söz 33. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

SÖZ 33. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Uyuşturucu operasyonunda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olan timi operasyon sonunda kritik bir görev beklemektedir.

Derman’ın planı sonucunda araçlarında bir bombayla kalan Kenan Müdür ve Erdem Yarbay bu kıskaçtan kurtulmak için riskli bir plan yapar. Bu planda timin de kritik bir görevi vardır. İkiye ayrılan tim, bir yandan uyuşturucu dolu kamyonu sağ salim emniyet güçlerine teslim etmek için uğraşırken, diğer yandan Kenan Müdür’ün arabasına koyulan bombayı imha etmek için mücadele eder.

Hastanede ölümle pençeleşen Safiye için artık Bahar’ın yapacağı bir şey yoktur. Üstelik Safiye’nin hayatına mal olan tehlike artık çok daha yakınlarındadır. Harekatın başka bir safhaya geçmesiyle yeni bir kara birliği sınır dışına sevk edilir. Tim bu sevk sırasında önemli bir görev alır. Çolak’ın time karşı kurduğu tuzağı bertaraf etmek çok kolay olmayacaktır.

SÖZ 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz dizisi 33. yeni bölümü ile 12 Şubat (bugün) Pazartesi 20:00'de Star Tv'de yayınlanacak.

SÖZ 32. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çolak’ın adamları tarafından etrafı çevrilen Yavuz ve Agah tehlikeli bir plana girişirler. Agah’ın yıllardır kurduğu planın boşa düşmemesi için Yavuz hayatını ortaya koyacaktır. Canlı yayını engelleyen Tim, Çolak’ın yardımcısını ele geçirmiştir. Yardımcısını geri almak isteyen Çolak, büyükelçinin bütün itirazlarına rağmen, Yavuz’la yardımcısını takas etmeye karar verir. Fakat bu takas sandığı gibi kolay gerçekleşmeyecektir.

Bu arada terörün finans kaynaklarını kesmek isteyen Tim, Eylem’den gelen istihbaratı değerlendirmeye alır ve Karabayır Emniyet Müdürlüğü’yle ortak düzenlenen bir operasyonla büyük bir uyuşturucu sevkiyatını önlemeye çalışır. Ancak uyuşturucu sevkiyatları engellenen terör örgütü, Karabayır Emniyet Müdürü Kenan Kara ve Erdem Yarbay’a hain bir saldırı hazırlığı içindedir.

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