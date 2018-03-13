Söz dizisinin 38. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından araştırılıyor. Son bölümde Avcı ile Eylem, hayatlarının en büyük acısı ile karşı karşıya kalırlar. Heyecanlı sahnelerin geçtiği son bölümün ardından dizinin sıkı takipçileri, 38. yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Söz 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz 37. son bölüm özeti...

SÖZ 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz 38. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş fragmanı yayınlar yayınlamaz haberimizden izleyebilirsiniz. Ayrıca dizi ile ilgili güncel gelişmeleri de haberimizden takip edebilirsiniz.

SÖZ 37. SON BÖLÜM ÖZETİ

Avcı ve Eylem düştükleri pusuyla baş etmeye çalışsalar da Selim’in kurduğu tuzak ikisini de dönülmez bir yola sokacaktır. Eylem’in yaptıklarını gururuna yediremeyen Selim, onlara hayatlarındaki en büyük acıyı yaşatmak için yemin etmiş bir şekilde karşılarındadır.

Nazlı yaşadığı krizle hiç yapılmayacak bir şey yapar ve bunun bedelini çok ağır ödemek zorunda kalır. Nazlı’nın hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

Yavuz’dan, hain babasıyla ilgili gerçeği öğrenen Bahar’ın artık Yavuz’la arasındaki bağlar kopmak üzeredir. Gerçekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için uğraştıkça ilişkileri iyice karmaşık bir hal alır.

Büyükelçinin ölümünden sonra Derman ve Selim yeni görevlendirmeleriyle harekete geçerler. Hem ülke sınırları içinde hem de sınır dışındaki birliklerimize yönelik yeni eylemler planlamaktadırlar. Tim bu saldırılıları önlemek için hayati bir görev alır. Zamanla yarışan Tim, Derman ve Selim’in başarılı olmalarını engellemek için var güçleriyle savaşırlar.

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