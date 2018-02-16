Star TV ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi Söz'ün bir sahnesinde ekrana 'Siyon Yıldızı' yansıdığı iddia edildi. Bu sahne kısa sürede sosyal medyada yankı buldu.

Bu gelişmeler sonucu Söz'ün yapım şirketi Tims&B ise bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. "Bilinçli hiçbir durum söz konusu değildir" denildi.

Yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında “Bütünleştirici” unsurunu esas alarak değerli askerlerimizin ve aziz şehitlerimizin duruşuna ve ruhuna sadık kalarak tasarladığımız “Söz” dizimizin yayınlanan en son bölümünde saygıdeğer medyamızın dikkat çekmesi üzerine incelemede bulunduğumuz 34. Bölümde bir sahnede tamamen ışık yansıması olarak yerde çıkan bir gölge şekli yanlış anlaşılmalara neden olmuştur.

Bilmenizi isteriz ki bu durum kesinlikle istenmeden, planlanmadan ve oyuncularımızın sahne içerisindeki dizilimlerinden ötürü, anlık bir ışık yansıması ile tesadüfen meydana gelmiştir. Bilinçli hiçbir durum söz konusu değildir. Peygamber Ocağı olarak bilinen şanlı ordumuzun en hassas birliklerinden biri olan “Özel Kuvvetler” in hikayelerini anlattığımız dizimizde çok büyük bir hassasiyet ile çalışmaktayız."