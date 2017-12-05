Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri'nin görevlendirilmesiyle başlayan zorlu terörle mücadele sürecini konu edinen Söz dizisi, ekrana gelen 24. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin yayınlanan bölümünün ardından da Söz yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Peki Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 25. bölüm fragmanı çıktı mı?

SÖZ 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Nihat Altınkaya, Meriç Aral ve Görkem Sevindik gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, yayınlanan 24. bölümüyle izleyicisinin beğenisini kazandı. Ekrana gelen 24. bölümün sona ermesinin ardından yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyişe başlayan izleyiciler, merakla yeni bölüm fragmanının çıkmasını beklemeye başladı.

Söz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere 25. bölüm hakkında ipuçları verilecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında bu haber üzerinden erişebilirsiniz.

SÖZ 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Söz dizisinin bu akşam ekrana gelen 24. bölümünde;

Dizinin ekrana gelen 24. bölümünün ilk sahnelerinde Yavuz, Agah'ın arabadan inmesini istedi. Agah ise Yavuz'a, "Canım benim, bir daha düşün derim. Doğru hamle yaptığından emin değilim." dedi. Yavuz ise buna karşılık olarak "Bir teröristi yakalamak ne zamandan beri yanlış hamle oldu?" diye cevap verdi ve izleyicilerin dikkatini çekti.

— STAR TV (@startv) December 4, 2017

Agah'ı ele geçiren tim, Agah'ı buluşma noktasına götürmek için yola çıktı. Bu esnada Yavuz'dan bilgi almak için arayan Yarbay Erdem Kaçmaz, "Durum nedir?" diye sordu. Yavuz'un "Agah'ı aldık, buluşma noktasına geçiyoruz." demesiyle de "Aslanlarım benim, dost kuvvetler sizi orada bekliyor olacak." diye yanıtladı.

Agâh’ı yakalamayı başaran Tim’in bir sonraki hedefi onu güvenli bir şekilde Türkiye’ye getirmektir. Sınır ötesinde, Ortadoğu’nun en tehlikeli bölgelerinden birinde olan Tim için zorlu bir yolculuk başlayacaktır.

Agah'ın "Bu sizi neden rahatsız ediyor ki?" diye sorması üzerine Yavuz da "Bizim çıkarlarımız yok, ideallerimiz var." dedi. Agah ise, "Barış ve huzur dolu bir dünya gibi mi?" diye sordu. Yavuz da "Bak; bu üzerinden geçtiğimiz yol, gittiğimiz şehir, yüzyıllarca burada insanlar barış içinde yaşadılar. Bundan 20 yıl önceki halini görsen inanmazsın." dedi. Öte yandan Ateş Acar da Agah'a "Seninkiler bu topraklara 'barış' diye gelmeden önce, Müslümanı, Kürdü, Alevisi, Sünnisi, Musevisi hepsi barış içinde yaşıyordu. Sonra siz de bu topraklara barış dalgasına girdiniz." dedi.

— STAR TV (@startv) December 4, 2017

Büyükelçi ve Çolak, Agâh’ı geri almanın planlarını yapmaktadır. Bölgedeki tüm adamlarını toplayan Çolak, Tim’in sınırı geçmesine izin vermemek için harekete geçer.

Kamptaki mültecilerde ortaya çıkan bazı belirtiler Bahar’ı ciddi bir tehdidin ortasında bırakırken Eylem ise verdiği kararların bedelini ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır.

Çolak ve adamları Tim’in sınırı geçmemesi için elinden geleni yapar. Onun bu hamlesini savuşturmak isteyen Yavuz ve Tim, Türk Büyükelçiliğine ulaşmaya çalışır. Fakat Çolak kolay vazgeçmeyecektir. Sınır ötesindeki bu Türk toprağı, korunması gereken bir kaledir artık.

Söz

Söz yeni bölüm fragmanı

Söz 25. bölüm fragmanı