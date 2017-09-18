Söz yeni sezon ne zaman başlayacak? Söz 13. yeni bölüm

Söz dizisi, yeni sezon ilk bölümü ile bu akşam seyircisiyle buluşacak. Sezon finalinde görevden uzaklaştırılan Özel Kuvvet Timi, yeni sezonda terör eylemlerine kayıtsız kalmayıp yeniden bir araya geliyor. Söz'ün yeni sezon 13. bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. İşte Söz yeni sezon 13. bölüm fragmanı ve özeti...

SÖZ YENİ SEZON İZLE (13. BÖLÜM)

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Atakan Arslan, Burak Sevinç ve Görkem Sevindik gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisinin yeni sezonu bu akşam ekrana gelecek.

Söz dizisi 13. yeni bölümü ile saat 20.00'de seyircisiyle buluşacak. Söz'ün yeni sezon bölümünü saat 20.00'den itibaren aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ SEZON İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

SÖZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çolak tam yakayı Yavuz’a kaptırmışken, Sebo’nun yardımıyla kaçmayı başarır ama Yavuz yine peşindedir. Bu sefer iyice köşeye sıkışan Çolak yabancı bir ülkenin üssüne sığınır.

Burda da rahat durmaz ve Kıyamet Planı’nı devreye sokar. Türkiye eşi görülmemiş bir tehdit altındadır. Çolak’ı durdurmak için savaş çıkarmak pahasına yabancı ülke üssüne zorla girmek zorundadır.

Yavuz hayatının en kritik kararını vermek üzeredir. Ya Çolak’ı büyük bedeller ödeyerek durduracak ya da ülkece büyük bir kaos yaşanacaktır.

SÖZ DİZİSİNE 3 YENİ İSİM

Bugün yeni sezona başlayacak olan Söz dizisinde Ezgi Çelik, Mehmet Özgür ve Cihan Ünal kadroya dahil oldu.

Söz dizisi için kamera karşısına geçen Ezgi Çelik, Yüzbaşı Songül Yıldız karakterine hayat verecek. Eğitim subayı olan Yüzbaşı Songül, Türk kadınının asker olarak ne derece güçlü ve disiplinli olabileceğinin en önemli örneklerinden biri olurken, 'Özel Kuvvet Timi'ni de en zorlu şartlarda sınayacaktır.

Ezgi Çelik'in ardından usta oyuncu Mehmet Özgür'de diziye dahil oldu. Söz dizisinde Mehmet Özgür, sürpriz bir karaktere hayat verecek.

Son olarak diziye dahil olan isimlerden birisi de Cihan Ünal. Cihan Ünal'ın da dizide hangi karakteri canlandıracağı hala açıklanmadı.

Dizinin yeni sezonunda terör örgütü Çolak'ın en büyük destekçisi ve finansörü 'Büyük Bey' karakteri yer alacak. Bakalım 'Büyük Bey' karakterine, Mehmet Özgür mü yoksa Cihan Ünal mı hayat verecek.

SÖZ 'ÖZEL TİM KUVVETLERİ' KADROSU

Kıdemli üsteğmen ve tim komutanı Yavuz karakterini başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı; vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen ‘Özel Kuvvet Timi’n mensuplarını, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat canlandırıyor.

SÖZ OYUNCULARI

Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu - Tolga Sarıtaş

Görev: Tim Komutanı

Rütbe: Kıdemli Üsteğmen

Lakap: Komutan

Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır.

Çolak - Serhat Kılıç

Terör örgütünün lideridir. Zeki, kurnaz olduğu kadar acımasız ve zalimdir.

Bahar Kutlu - Aybüke Pusat

Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin mütevazı ve yardımsever doktor kızıdır.Ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.

Eylem Mercier - Meriç Aral

Annesi Türk, babası Fransız’dır. Her ne kadar bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısı olarak diziye dahil olsa da sonrasında anlaşıldı ki Eyle Mercier, Fransız gizli servisinin bir gizli ajanı. İşi nedeniyle sevgili olduğu yine bir Fransız vatandaşının faaliyetlerini takip etmek ve Fransa'ya götürüp yargılatmak için Türkiye'nin doğu bölgesinde ajanlık faaliyetleri yaptığı ortaya çıktı.

Yarbay Erdem Korkmaz - Nihat Altınkaya

Görev: Tabur Komutanı

Rütbe: Yarbay

En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır.

Üsteğmen Zafer Yaman - Atakan Arslan

Görev: Tim Komutan Yardımcısı

Rütbe: Üsteğmen

Lakap: Geveze

Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar.

Üstçavuş Fethi Kulaksız - Burak Sevinç

Görev: Hafif Silah Uzmanı

Rütbe: Üstçavuş

Lakap: Avcı

Kültürlü, çok okuyan, bu dünyanın içinde ayrıksı duran bir adamdır.

Üstçavuş Mücahit Serdengeçti - Görkem Sevindik

Görev: Ağır Silah Uzmanı

Rütbe: Üstçavuş

Lakap: Keşanlı

Deli dolu ve atılgandır. Bütün operasyonlarda en önden gitmekten korkmaz.

Başçavuş Ali Haydar Bozdağ - Mustafa Yıldıran

Görev: Muhabere Uzmanı

Rütbe: Başçavuş

Lakap: Hafız

Araziyi ve yöreyi iyi bilir. Gerçekten hafızdır.

Başçavuş Ateş Acar - Eren Vurdem

Görev: İstihbarat Uzmanı

Rütbe: Başçavuş

Lakap: Karabatak

Yetimdir. Annesi de babası da bayrağıdır. Timin en neşelisidir. Eğlenmeyi sever.

Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak - Aytaç Şaşmaz

Görev: İstihkam Uzmanı

Rütbe: Uzman Çavuş

Lakap: Çaylak

Timin en genci, tecrübesizi ve çaylağıdır.

Güler Korkmaz - Nil Günal

Erdem Yarbay’ın eşidir. Ailesine bağlı fedakar bir kadındır.

Fatma Bozdağ - Melissa Yıldırımer

Eşi Hafız’ı seven, sorunlu bir hamilelik yaşamakta olan cefakar bir kadındır.

Nazlı Korkmaz - İlayda Ildır

Erdem Yarbay’ın hayat dolu sevecen kızıdır.

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Söz 13. bölüm