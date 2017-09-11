Söz yeni sezon ne zaman? Söz bu akşam başlayacak mı? Söz yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Atakan Arslan, Burak Sevinç ve Görkem Sevindik gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisinin yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Dizinin takipçileri merakla "Söz yeni sezon ne zaman başlayacak?" diye araştırıyor. Peki Söz yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
SÖZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yayınlanan 12 bölümüyle büyük beğeni toplayan ve her bölümüyle izleyicilerden tam not alan Söz dizisi için yeni sezon bekleniyor. Pazartesi akşamları yayınlanan ve yeni bölümleri heyecanla beklenen Söz dizisinin 13. bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.
Söz dizisi, 18 Eylül Pazartesi günü yeni sezonuyla izleyenlerle buluşacak ve yeni sezonda da aksiyon ve heyecan kaldığı yerden devam edecek.
SÖZ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Çolak tam yakayı Yavuz’a kaptırmışken, Sebo’nun yardımıyla kaçmayı başarır ama Yavuz yine peşindedir. Bu sefer iyice köşeye sıkışan Çolak yabancı bir ülkenin üssüne sığınır.
Burda da rahat durmaz ve Kıyamet Planı’nı devreye sokar. Türkiye eşi görülmemiş bir tehdit altındadır. Çolak’ı durdurmak için savaş çıkarmak pahasına yabancı ülke üssüne zorla girmek zorundadır.
Yavuz hayatının en kritik kararını vermek üzeredir. Ya Çolak’ı büyük bedeller ödeyerek durduracak ya da ülkece büyük bir kaos yaşanacaktır.
SÖZ OYUNCU KADROSU
Tolga Sarıtaş (Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karası)
Serhat Kılıç (Çolak)
Aybüke Pusat (Bahar Kutlu)
Meriç Aral (Eylem Mercier)
Nihat Altınkaya (Yarbay Erdem Korkmaz)
Burak Sevinç (Üstçavuş Fethi Kulaksız)
Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti)
Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ)
Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar)
Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak)
Nil Günal (Güler Korkmaz)
Ece Okay (Funda Kutlu)
Melissa Yıldırımer (Fatma Bozdağ)
İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz)
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