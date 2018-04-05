Ankara Garı’ndaki saldırı ile ilgili 36 sanığın yargılanmasına, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, dava dosyasına giren yeni evrakları okudu. Müşteki avukatları, firari sanık İlhami Balı’nın konuşmalarına ilişkin tutanakla ilgili beyanlarda bulundu. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; avukatlar, Balı’nın saldırıdan 2 ay önce bazı asker ve kamu görevlileriyle görüştüğünü savunarak, “Balı ile görüşenler kim? Bunların tespit edilmesini istiyoruz.

Bu kişilerden şikâyetçiyiz” dedi. Balı’nın dosyaya giren konuşmalarından biri, 5 Ağustos 2015 tarihli. Bir askerle yapıldığı iddia edilen konuşma, Kilis’te Astsubay Mehmet Yalçın Nane’nin şehit edildiği saldırıyla ilgili. Balı ile bir şahıs arasında 2 Eylül 2015’te gerçekleşen, DEAŞ’ın kaçırıp şehit ettiği Selfer Taş ile ilgili konuşma ise şöyle:

“Şahıs: “Senden bir haber bekliyorum.” İlhami Balı: “O komutana söyle ben bir şey yapmadım. Bu saatten sonra nerede bir asker varsa kafasına ben sıkacağım. Bu askeri de elime geçirirsem, kafasına sıkacağım. Resmini sana göndereceğim. Sen bu komutana gönderirsin tamam mı?” 8 Eylül 2015 tarihli görüşmede de Balı, yine kaçırılan askerle ilgili konuşup küfürler ediyor

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER