Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevlerini sürdürmekte olan Türk Silahlı Kuvvetleri TSK profesyonel orduya geçiş sürecine göre her sene ciddi düzeyde askeri personel alımları gerçekleştirmektedir. Buna göre alımlar subay, astsubay, uzman çavuş, uzman onbaşı, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli er rütbeleri için yapılmaktadır.

En az ilköğretim mezunu adayların başvuru yaptığı sözleşmeli er ve sözleşmeli erbaş rütbeli askeri personellerin maaşları ne kadar? İşin Olsa ekibi olarak doğu ve batı bölgelerinde sözleşmeli er ve sözleşmeli erbaş rütbeli askeri personellerin aldıkları maaşların ne kadar olduğunu açıklıyoruz.

SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞ MAAŞLARI NE KADAR?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmakta olan sözleşmeli er ve sözleşmeli erbaş personelleri batı illerinde 2 bin 500 lira ile 3 bin lira arasında maaş almaktadır. Ancak Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde tazminat tutarları yüksek olduğu için bu tutar 4 bin liraya kadar yükselebilmektedir.

Yine sözleşmeli er ile sözleşmeli erbaş rütbeli askeri personeller hizmet sürelerini yükseldikçe aldıkları maaşlar yükselmektedir. Yine sözleşmeli er askeri personelleri farklı sınıflarda görev yapmakta olup görevlerine göre de farklı tutarlarda maaş alabilmektedir.