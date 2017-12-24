MEB, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yaptı. Buna göre sözleşmeli öğretmenlerden adaylık sürecinde başarılı olan ve sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanacak.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan “Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le, önceki yönetmelikte, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin “adaylık eğitimi” ifadesi, “adaylık süreci” olarak değiştirildi.

Yönetmelikte “4 yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar” ifadesi, “adaylık sürecinde başarılı olan ve sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar” olarak yer aldı.

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