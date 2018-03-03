Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının toplam 20 bin öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurusu alınan sözleşmeli öğretmenlik için adaylar hazırlık içinde. 2 Mart'ta başlayan başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğretmen adayları, başvuruların nereden, nasıl yapılacağını ve başvuru şartlarını araştırmaya devam ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Sözleşmeşli öğretmenlik başvuru şartları neler? İşte 2018 sözleşmeli öğretmelik başvuruları ile ilgili merak edilen her şey...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞLVURU NASIL YAPILIR?

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacak. Bunun için başvurular ise 2 Mart'ta alınmaya başladı. Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular MEB'in http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden gerçekleştirilebilecek.

Adaylar, belirlenen sınav merkezlerinden en fazl beş tercih yapabilecek. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenlr, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

2 Mart'ta ön başvurusu alınmaya başlanan sözleşmeli öğretmenlik sınav merkezi tercihleri 8 Mart'ta alınacak.

Başvuran adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 16 Mart'ta açıklanacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan - 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacak.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121 - KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

* Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

* Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

* Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

* Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair b elgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.).

* Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacak.

SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10 - KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan içi n en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, ö zgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek

Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.

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