Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 14 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı yani mülakatı yine MEB tarafından açıklanacak. Mülakat sonuçlarına göre 20 bin sözleşmeli öğretmen adayının ataması yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen adayları, sonuçların açıklanmasının ardından Eylül ayında göreve başlamış olacak. 20 bin kişilik atama için 60 bin öğretmen adayı mülakata girmişti. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2018 ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

60 bin öğretmen adayının girdiği sözlü sınavlar geçtiğimiz Mayıs ayında sona ermişti. Binlerce öğretmen adayı, sınavların hemen ardından mülkat sonuçlarının açıllanacağı tarihe kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan mülakatın sonucu ise henüz açıklanmadı. Tahminler sonuçların bu hafta cuma gününe kadar yani 29 Haziran'a kadar açıklanacağı yönünde.

GÖZLER EK ATAMA TARİHİNDE

Sonuçlar ise Milli Eğitim Bakanlığı - MEB İnsan Kaynakları Müdürlüğü sayfasının açılmasıyla birlikte öğrenilmiş olacak. Sözleşmeli öğretmen adaylarının sonuçlar açıklandıktan sonraki ikinci beklentisi ise ek atama konusunda da bir tarihin belirlenmesi...