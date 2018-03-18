Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 16 Mart'ta açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik alımı için başvuru yapan adaylardan bir çoğu mülakat yerlerini öğrendi, diğer kısmı ise müalakat yerlerinin nereden görüntülendiğini öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının toplam 20 bin öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla sözleşmeli öğretmenlik başvurularını yapan öğretmen adaylarının, mülakat yerleri nasıl görüntülenir? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ve sınav tarihi...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2018

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden 16 Mart 2018 tarihinde açıklandı. Öğretmen adayları, mülakat yerlerini öğrenebilmek için MEB'in internet adresi üzerinden (http://meb.gov.tr/) T.C. Kimlik numaraları ile giriş yapmaları gerekiyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sınavı 14 Nisan - 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10 - KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan içi n en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, ö zgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek

Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.

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