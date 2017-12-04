SP lideri Karamollaoğlu: İttifak gündemimizde yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin Tokat İl Teşkilatı'nın 6. Olağan Kongresi sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hukuk üstü bir güce sahip başkanlık sistemine karşı olduklarını yineleyerek seçimlerde ittifaka da sıcak bakmadıklarının mesajını veren Karamollaoğlu şunları söyledi:

Meclis, cumhurbaşkanını çıkartacak olmuş olsaydı ittifaklar gündemimizde olurdu. Ama şimdi bu olmadığı için herkesin benimseyebileceği değerleri ortaya koyalım. Onun için böyle bir çalışmamız var deklare edeceğiz. Bir bloklaşmaya sebep olacak ifadelerden kaçınmaya çalıyoruz.

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Saadet Partisi