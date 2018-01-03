SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Karamollaoğlu, burada yaptığı açıklamada engelli bir seçim sistemine sebep olan ve seçmenin iradesini ve siyasi özgürlüğünü zedeleyen yüzde 10 seçim barajının tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı.
İHA'nın aktardığına göre, Karamollaoğlu, seçime katılma imkanı yakalayan bütün partilerin hazineden kendi paylarını alması gerektiğini kaydederek, partilerin birbirleriyle güç birliği yapabilmesi ve seçimlerde birbirlerine destek verebilmeleri gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığına aday göstermek için gerekli imza sürecinin seçilme hakkını zedelemeyecek ve makul ölçüyü aşmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini de belirten Karamollaoğlu, TBMM içtüzüğünün güçlü ve etkin bir meclis oluşturacak şekilde düzenlenmesinin önemine işaret etti. TBMM'de hükümetin denetlemesinin doğru yapılmadığını savunan Karamollaoğlu, hesapların denetlenmesi için komisyon kurulması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, torba yasa uygulamasını da eleştirdi.
ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI
Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Karamollaoğlu, KHK'larla ilgili eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamasının hatırlatılması üzerine bunun bir bardak suda fırtına koparmak olduğunu söyleyerek, "Hadise basit, iki tarafta aynı fikirleri ifade ediyor. Eğer bir Cumhurbaşkanı endişesini dile getirmişse 'hainlikle' itham etmek, ona karşı kampanya başlatmayı doğru bulmuyorum" karşılığını verdi.
Karamollaoğlu, Türkiye'de bir kalkışma olacak diye ülkeyi sürekli OHAL'de tutmanın doğru olmadığını söyledi. Başkanlık seçiminde hangi cephede yer alacaklarının sorulması üzerine ise Karamollaoğlu, cepheleşmenin karşısında olduklarını belirterek, herkesin içinde olduğu platformdan yana olduklarını vurguladı. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı için bir aday çıkaracaklarını ifade etti.
Akşener'in SP ve DP ile ittifak yapabilecekleri yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Karamollaoğlu, "Meral Hanım parlamento seçimleri için söylemiştir, onun için de erken" karşılığını verdi.
Milis güç iddialarıyla ilgili ise Karamollaoğlu, "Böyle bir şeyin olmayacağını ümit ediyorum. İktidar partisinin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Böyle bir gelişmeye izin vermeyeceğini ümit ediyorum" diye konuştu.
Başkanlık seçimlerinde ikinci turda kimi destekleyeceklerinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, "Erken olur. İkinci turda parti liderlerinin tabanlarına hakim olamayacağı kanaatindeyim. Tabanların kendisine göre inisiyatif kullanacaklarını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.
Karamollaoğlu, 15 Temmuz'da erken seçim olabileceğini ifade ederek, iktidarın çoğunluğu sağlayabileceğini düşünürse bunun mümkün olacağını ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.