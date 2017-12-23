Space Soldiers sticker’larını Steam pazarından alabileceğiz

Türkiye’nin bugüne kadar Avrupa ve Amerika’da en çok ses getiren ekibi Space Soldiers’ın bu başarısı taçlanıyor. ELEAGUE’de elemelere kalması bütün Türk e-spor camiası tarafından büyük bir coşkuyla kutlanan Space Soldiers’a bir sürpriz de Valve’dan geldi. Valve, Boston 2018 için hazırladığı sticker’lara Challenger kategorisinden Space Soldiers’ı da dahil ederek, CS:GO oynayan bir sürü Türk gencinin bir hayalini gerçekleştirmiş oldu. Artık Space Soldiers sticker’larını Steam pazarından alıp silahlarımıza yapıştırabileceğiz. Takımın pazarda satılan mühürlü grafitisi de bulunuyor, bunu da alarak takıma destek olabileceğiz. Valve’in açıklamalarına göre Pick’Em Challenge de geri dönüyor, bu da geçen senelerdeki gibi tahmin üzerine kurulu bir mini oyun olarak oyun içinde yerini alacak. HT Cumartesi'nden İlker Karaş'ın haberi...