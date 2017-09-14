Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay araştırmaları şirketi SpaceX, 28 Haziran 2015'te Falcon 9 isimli roketini fırlatmış ancak fırlatmadan birkaç dakika sonra roket infilak etmişti.

The Wall Street Journal'ın ele geçirdiği finansal belgelere göre, şirketin bu başarısız girişimden mali kaybı 260 milyon doları buldu.

Gazetede yer alan haberde, "Şirket, 2015'te kalkıştan kısa süre sonra infilak eden ve uluslararası uzay istasyonuna 2 ton kargo taşıyan Falcon 9 roketinden 260 milyon dolar zarara uğradı" ifadeleri kullanıldı.

Şirket, sonrasında yapacağı fırlatmaları erteledi ve iç soruşturma başlattı. Roket donanımlarında ve operasyonlarda değişikliğe gidildi ve Aralık 2015'e kadar başka bir fırlatma yapılmadı.

Şirketin kurucusu Elon Musk da Twitter hesabından Falcon 9'un başarısız denemelerini içeren bir video paylaştı. Esprili bir dille hazırlanan video aslında Falcon 9 roketinin başarıya giden yolda yaşadığı büyük zorlukları anlatıyor.