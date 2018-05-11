Dün akşam saatlerinde tanıtılması beklenen SpaceX'in Falcon 9 Block 5 roketi, 100 kez tekrar tekrar kullanılmak için tasarlanmıştı. Merakla beklenen lansman, SpaceX tarafından son anda iptal edildi. Üstelik bu iptal kararına ilişkin bir açıklama da yapılmadı.

İddialar Falcon 9 Block 5'in tanıtımının en erken bu akşam olabileceği yönünde olsa da, tanıtımın önüne geçen etmenin etkisine bağlı olarak, lansman daha ileriki bir tarihe de aktarılabilir. Musk, lansman öncesi gazetecilere verdiği demeçte stresli olduğunu dile getirmişti. 100 kez uçabilecek bir roket yapmanın çılgınca zor olduğunu belirten Musk, iptal sonrası konuşmadı.

Türkiye saatiyle dün gece yarısı SpaceX'in Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre (TSİ) bu gece veya ertesi sabah fırlatmanın gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor.