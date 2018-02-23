Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, Starlink adını verdiği uydularıyla Dünya’ya internet bağlantısı sağlamayı amaçlıyor. Deneme amaçlı yörüngeye fırlatılan ilk iki uydunun başarılı olmasının ardından, şirket binlerce uyduyu daha yörüngeye göndermeyi planlıyor.

Elon Musk, TinTin A ve TinTin B isimli ilk uyduların yörüngeye çıktığını Twitter hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu:

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2018

Günümüzde kullanılan geleneksel internet uyduları bir hayli maliyetli ve gecikme oranları yüksek sistemler. SpaceX, bu alanda birkaç büyük uydu yerine binlerce küçük uydu kullanarak, uyduları arasındaki mesafeyi azaltmış olacak. Böykece daha hızlı ve düşük gecikmeli internet sağlayabilecek.

2019 ile 2024 yılları arasında binlerce internet uydusunu yörüngeye göndermeyi planlayan şirket, internet servisi sağlayarak elde edeceği geliri büyük Mars görevini fonlamak için kullanacak.