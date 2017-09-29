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Musk, yeniden kullanım için uygunluğu da sıraladı. Bu grafiğe göre en uygun fiyatla fırlatılabilecek roket de BFR. Tek motorlu turboly bir ticari uçak 1-2 milyon dolara gelirken, Los Angeles'tan Avustralya'ya kadar uçamıyor. Bir Boeing 747 ise milyonlarca dolarlık fiyatına karşın, bir kez alındıktan sonra 500 bin dolarla yüzlerce kişiyi bu mesafeye götürebiliyor.