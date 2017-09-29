SpaceX'in milyarder kurucusu Elon Musk, 1 milyon kişiyle Mars kolonisi kurmanın hayallerini kuruyor. Ancak bu hayaller şirketin NASA ortaklığı sayesinde gerçek olabilir.
Cuma günü Avustralya'daki Uluslararası Uzay Yolculuğu Kongresi'nde konuşan Musk, yolculukla ilgili SpaceX'in tüm planlarını açıkladı.
Musk, konuşmasına "Bu sunumda söyleyeceğim en önemli şey, kalkış sisteminin mâliyetini nasıl karşılayacağımızı bulduğumuzu düşünmemiz" diyerek başladı. BFR adını verdiği yeni roketin 70 metrelik Falcon 9 roketi, yeni Falcon Heavy roketi ve Dragon (NASA için hazırlanan uzay gemisi) gibi tüm kalkış ve uçuş sistemlerinin yerini alacağını ekledi.
Bu yılın başında BFR'de kullanılacak olan parçalar test sürecine girdi. Bunlardan birisi de karbon fiberden yapılan, yaklaşık 12 metre çapındaki yakıt tankı oldu. 1.200 ton sıvı oksijeni taşıyabileceğinden emin olmak için basınç testleri okyanusta gerçekleştirildi. Önce 92 metre havaya fırlatıldı, daha sonra okyanusa düştü.
Plana göre, BFR'nin ana roketine 31 adet Raptor motor yerleştirilecek. Bu da 150 tonu alçak yörüngeye, yani uzay istasyonunun olduğu bölgeye taşımak için yeterli olacak.
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