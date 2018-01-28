İtalya'da sezona iyi başlayan ev 15 maç boyunca yenilgi yüzü görmeyen Inter, 2018'de 3 puanla tanışamadı! Milano temsilcisi, 22. hafta mücadelesinde SPAL'ın konuğu oldu.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede öne geçen taraf Inter oldu. 48. dakikada Francesco Vicari'nin kendi kalesine attığı golle 3 puana çok yaklaşan Inter, son dakikalarda Alberto Paloschi'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi. Inter bu sonuçla haftayı yine 3 puansız kapattı ve galibiyet hasreti 8 maça çıktı. SPAL puanını 17'ye yükseltirken Inter 44 puanda kaldı.

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