SPAL - Benevento maçı istatistikleri

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. SPAL, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Benevento takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. SPAL 32 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Benevento 18 puanda ve 20. sırada. Ev sahibi SPAL, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Benevento, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 137 kodlu maçı oynayanlar; SPAL galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Benevento galibiyet oranı 4.60. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

SPAL son hafta oynanan Bari maçında 2-1 kazandı.

Benevento, Pisa karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet alan SPAL, 17 gol attı ve 28 gol yedi.

Benevento, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 15 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Benevento 10 kez gol sevinci yaşadı, 41 kez topu ağlarında gördü.