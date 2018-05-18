Sparta Prague - Sigma Olomouc düellosu

Sparta Prague ve Sigma Olomouc, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 49 puanlı Sparta Prague 5. sırada bulunuyor, Sigma Olomouc 52 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Sparta Prague, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sigma Olomouc son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 209 kodlu maçı oynayanlar; Sparta Prague galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Sigma Olomouc galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Sparta Prague önceki hafta Slavia Prague mücadelesinde 1-0 yenildi.

Sigma Olomouc ise Tescoma Zlin karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Sparta Prague, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sparta Prague, kendi sahasında 27 gol attı, 9 gol yedi.

Sigma Olomouc ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sigma Olomouc, 20 gol atarken 16 gol yedi.