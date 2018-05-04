Sparta Prague - Tescoma Zlin maçı rakamları

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Sparta Prague, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Tescoma Zlin takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:15. Sparta Prague 43 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Tescoma Zlin 29 puanda ve 9. sırada. Sparta Prague son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Tescoma Zlin, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 188. İddaa'da Sparta Prague kazanır 1.25, berabere biter 4.00, Tescoma Zlin kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Sparta Prague son hafta oynanan Slovacko maçında 1-1 berabere kaldı.

Tescoma Zlin, Pribram karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Sparta Prague, evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 8 gol yedi.

Tescoma Zlin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Tescoma Zlin, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.