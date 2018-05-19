Sparta Rotterdam - Emmen maçı istatistikleri

Sparta Rotterdam ve Emmen, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Hollanda Eerste Divisie Play Off 3.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. 1 puanlı Sparta Rotterdam 4. sırada bulunuyor, Emmen 1 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Sparta Rotterdam, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Emmen son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 370 kodlu maçı oynayanlar; Sparta Rotterdam galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Emmen galibiyet oranı 0.00.

Sparta Rotterdam son haftadaki Dordrecht müsabasında 2-3 yenildi.

Emmen ise Fortuna Sittard karşılaşmasında 1-2 yenildi.