Sparta Rotterdam - Emmen maçı rakamları

Hollanda Eerste Divisie Play Off 3.Tur maçında Sparta Rotterdam ile Emmen, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Sparta Rotterdam 1 puanla 4. sırada, Emmen 1 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sparta Rotterdam, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Emmen son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 370. İddaa'da Sparta Rotterdam kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Emmen kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sparta Rotterdam önceki hafta Dordrecht mücadelesinde 2-3 yenildi.

Emmen ise Fortuna Sittard maçında 1-2 yenildi.